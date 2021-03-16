Путин наградил медалью автора закона о «наливайках» в Санкт-Петербурге

Денис Четырбок награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока. В городе парламентария хорошо знают из-за резонансного закона о запрете «наливаек» в жилых домах. Напомним, после критики со стороны общественности и рестораторов в ЗакСе решили снизить до 20 квадратных метров минимальную площадь зала обслуживания в точках общепита, в которых можно продавать алкоголь.

- Наградить за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Четырбока Дениса Александровича – председателя комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, - говорится в указе президента России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме этого Владимир Путин наградил десяток других петербуржцев. Например, оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание «Заслуженный артист РФ».