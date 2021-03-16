Число больных коронавирусом выросло на 243% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге резко взлетело число больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выросло на 243,51% суточное число госпитализаций по сравнению с прошлым вторником. Как сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 городе, 9 марта в стационары отправили всего лишь 285 человек, тогда как 16-го числа – 979.

В Смольном просят не паниковать, поскольку есть разумное объяснение взлету количества зараженных. Данные на 9 марта составлялись на основе информации за выходной день, а тогда это был Международный женский день. В праздники больные традиционно не хотят сообщать об ухудшении здоровья.

- Число госпитализаций за неделю тоже выросло, но незначительно – на 32,46%, с 191 человека до 253. Медицинскую помощь больным с COVID-19 в стационарах оказывают 2491 врач, 4329 медсестер и 1464 человека младшего медицинского персонала, - добавляют эксперты при Смольном.