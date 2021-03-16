СК поможет с реабилитацией 98-летней блокадницы, избитой сиделкой в Петербурге

В Следкоме взяли под опеку избитую 98-летнюю блокадницу. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Сотрудники петербургского управления Следкома собираются помочь 98-летней блокаднице Евгении Ипполитовой, которую жестоко избила сиделка. Напомним, 49-летняя женщина напилась алкоголя и напала на пенсионерку. После приезда полиции дебоширку задержали и заключили под стражу на два месяца, покуда идет расследование уголовного дела.

8 марта бабушка получила цветы и корзину с подарками от сотрудниц культурного центра СК. Девушки заметили, что у пенсионерки подкосило здоровье после очной ставки с ее обидчицей. Евгению Алексеевну вовремя госпитализировали в одну из городских больниц. В СК обещают постоянно поддерживать блокадницу и рассказывать о ее судьбе.

- В настоящее время офицеры ГСУ СК с целью реабилитации Евгении Алексеевны направили письмо в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга с просьбой предоставить ей путевку для лечения в санаторий, - передает пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что горе-сиделке грозит реальный срок.