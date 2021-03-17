В Ленобласти деревенский живодер застрелил собаку и получил уголовное дело

В Ленобласти мужчина застрелил собаку из окна своей квартиры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деревне Красный Бор из Ломоносовского района Ленобласти живодер хладнокровно застрелил собаку из окна своей квартиры. Все произошло средь бела дня в понедельник, 15 марта. Напуганные очевидцы вызвали на место полицию. 48-летнего мужчину оперативно задержали. В его квартире побывала следственно-оперативная группа, которая нашла там арсенал оружия.

- Из дома изъяли гладкоствольное ружье «Байкал», охотничий нарезной карабин «Вепрь» с двумя магазинами, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, охотничий нарезной карабин «Лось 9-1», охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-58, а также несколько упаковок разнообразных патронов с банкой пороха, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В отношении живодера возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Свои действия он объяснять не стал.