МЧС предупреждает о сильном тумане ночью и утром 17 марта в Ленобласти

В МЧС предупредили о тумане, который нагрянет в Ленобласть 17 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Ленинградской области о тумане, который окутает некоторые районы 47-го региона 17 марта. Видимость серьезно ухудшится, поэтому водителям и пешеходам напоминают простые правила безопасности в непогоду.

- 17 марта 2021 года в Ленобласти местами ожидается туман с видимостью 500 метров и меньше, начиная с 02:00 по 05:00. Из-за этого повышается вероятность ДТП. В условиях тумана лучше всего отложить поездку на личном транспорте. Если такой возможности нет, то следует строго соблюдать скоростной режим. Показатель спидометра должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пешеходам же советуют надевать светоотражающие элементы на одежду, особенно при ходьбе по краю проезжей части. Добавим, что 17 марта в 47-м регионе будет небольшой мокрый снег. Температура днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до минус 7.