Полиция выявила хищение 5,2 млрд рублей у дольщиков трех ЖК под Петербургом

Более 6 тысяч дольщиков могут признать потерпевшими по делу о хищении 5,2 млрд рублей при строительстве трех ЖК под Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Санкт-Петербурга подозревает хищение более 5 миллиардов рублей у дольщиков жилых комплексов «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк». Об этом заявляют участники долевого строительства в группе «Объединение обманутых «Петростроем» дольщиков» во «Вконтакте», прикрепив соответствующее уведомление от регионального Главка за подписью следователя Виктории Сабанчиевой.

- Ждите повестки от следователя! По трем жилым комплексам «Петростроя» из Ленинградской области сумма хищения денежных средств не менее 5 219 919 598 рублей! – пишут дольщики в сообществе.

В полиции возбудили уголовное дело и уведомили застройщика, но тот отказывается в это верить и ссылается на то, что некоторые корпуса ЖК почти готовы. Тем не менее следователи намерены признать дольщиков потерпевшими по делу, а их ни много ни мало - 6,2 тысячи человек.