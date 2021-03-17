Погода в Санкт-Петербурге: 17 марта 2021 года ожидается мокрый снег и гололедица

"КП" выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге в среду, 17 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге 17 марта 2021 года. К сожалению, холода пока не отступают из Северной столицы – уже с четверга в город вернется минусовая температура. А пока, в среду, можно наслаждаться плюсом за окном, пусть и с мокрым снегом в придачу.

- 17 марта 2021 года в Санкт-Петербурге будет местами небольшой снег, сменяющийся мокрым снегом. Ветер ночью переменный, днем северных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов, а днем повысится от +1 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, - рассказывают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Ленобласти будет похожая погода, разве что чуть-чуть холоднее. Кроме этого в 47-й регионе нагрянет сильный туман, о чем предупреждают в МЧС.