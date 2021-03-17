Мужчина поджег двери офиса страховой компании в Петербурге

Мужчина в маске устроил поджог офиса страховой компании в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина поджег двери офиса страховой компании. Инцидент произошел в ночь на 15 марта 2021 года в доме 56 по Заводском проспекте в Колпино. В 00:55 часов инкогнито в серой куртке и медицинской маске подошел ко входу помещения, после чего, через мгновение, все крыльцо охватило огнем.

- Утром, когда арендаторы приехали к офису, то обнаружили, что дверь в офис, крыльцо и козырек полностью обгоревшие, - рассказали в социальной сети пострадавшие.

Действия поджигателя попали на камеру наблюдения Фото: СОЦСЕТИ

Благо, огонь не смог пробраться внутрь помещения, сам офис остался невредим. Прямо напротив входа в установлена камера видеонаблюдения, на которою и были запечатлены действия поджигателя. На кадрах видно, как перед началом пожара, мужчина что-то пытается залить в замочную скважину.

На данный момент с поджогом разбирается полиция. Неизвестного разыскивают.