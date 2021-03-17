Гонщик на "Ладе" перевернулся на крышу на гололеде в Петербурге

"Лада" перевернулась на крышу на гололеде в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезно "полетал" водитель автомобиля "Лада" в Санкт-Петербурге. В ночь на среду, 17 марта 2021 года, мужчина на отечественной машине гнал по Приморскому району. Из-за небольших ночных заморозков на дороге образовался гололед. Авто занесло на скользкой дороге, в результате чего машину вынесло на встречную полосу движения, где она сделала кувырок и приземлилась на крышу.

- На перекрестке Яхтенной и Камышовой молодого парня вынесло на встречную полосу. Я проезжал мимо и помог молодому человеку выбраться из перевернутой "Лада Гранда", но водитель автомобиля поскользнулся и ушибся головой подходя к бригаде скорой помощи, гололед нереальный, - рассказал очевидец о произошедшем.

Благо, когда машину вынесло на встречку, других автомобилей на дороге не было. Кроме водителя "Лады"пострадавших больше нет.

Напомним, что в ближайшие дни в Петербурге еще ожидаются заморозки.