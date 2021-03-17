Циклон принесет мокрый снег в Петербург 17 марта

Пасмурная и снежная погода ждет Петербург 17 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Яркое солнце, нежный ветерок и набухающие почки на деревьях - это пока не про весну в Санкт-Петербурге. Погода в Северной столице по прежнему холодная и пасмурная. В среду, 17 марта 2021 года, очередной циклон принесет в город осадки в виде мокрого снега, а небо затянет серыми облаками.

- На формирование синоптической ситуации в Санкт-Петербурге окажет влияние северная периферия далекого, но обширного циклона, с центром над северо-западом Черного моря. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температурный фон, по сравнению с началом недели, в городе понизился. В Петербурге будет от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается северный 2-7 метров в секунду.

Ожидается, что на неделе снова похолодает. В пятницу и субботу в Петербурге установится минусовая температура и пойдет снег.