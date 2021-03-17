Угонщиков иномарки за 1 млн рублей из Петербурга задержали в Новгородской области

Петербургские полицейские задержали троих угонщиков иномарки за 1,1 млн рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали угонщиков иномарки за 1,1 миллион рублей. Подозреваемых поймали 15 марта 2021 года в Новгородской области. По всей видимости, именно там преступники собирались перепродать автомобиль.

- В ночь на 4 марта от дома 41 по улице Новоселов был угнан автомобиль "Хендай Крета", принадлежащий 34-летней женщине, работающей экономистом. По факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выяснили, где находятся предполагаемые угонщики и отправились в Новгородскую область. 15 марта в городе Боровичи они остановили тот самый угнанный автомобиль, в котором находились трое мужчин в возрасте от 39 до 44 лет. Двое из них жители Великого Новгорода и Новгородской области, еще один – житель Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Все безработные.

Угнанную иномарку отправили на спецстоянку, а угонщиков в отдел полиции для разбирательства.