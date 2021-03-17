Хулиганы устроили стрельбу из охолощенного автомата в Петербурге

Двух мужчин задержали за стрельбу из автомата в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге двое мужчин устроили стрельбу, чем сильно напугали местных жителей. Около семи часов вечера во вторник, 16 марта 2021 года, в отделение МВД по Красносельскому району поступило сообщение о том, что на улице Маршала Казакова слышны звуки выстрелов. Правоохранители выехали на место для проверки.

- Заявитель уточнил, что звуки выстрелов доносились от дома 82 по улице Маршала Казакова. Бдительны петербуржец заметил двух человек, которые направились в сторону Финского залива, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские отправились туда, куда указал заявитель и нашли двух предполагаемых стрелков. Ими оказались безработные мужчины 27 и 32 лет.

У подозреваемых забрали охолощенный автомат, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве. Пострадавших в результате стрельбы нет.