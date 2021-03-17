Исаакиевский собор не будут передавать церкви

На данный момент планов по передаче Исаакиевского собора РПЦ нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Русская православная церковь отказалась от требования передать ей Исаакиевский собор. По крайней мере, так говорит директор музея-памятника Юрий Мудров. Сенсационную новость он сообщил журналистам. во время своей поездки во Владимирскую область.

- Вопрос сегодня не стоит. РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу, - заявил ТАССу Мудров на вопрос о передаче собора в пользование церкви.

По словам директора музея, с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием у них налажен хороший контакт. Глава митрополии благодарит музейщиков за хорошее содержание собора и успешную реставрацию.

Забирать Исаакий в полное пользование церковь сейчас не планирует. Отметим, что несмотря на статус музея, уже более 30 лет в соборе регулярно проходят церковные службы.

Напомним, что Исаакиевский собор был переведен в статус музея в 1928 году. Вернуть собор РПЦ планировали в 2017 году, однако после протестов горожан, решение отложили.