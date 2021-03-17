Японские технологии начали использовать для ремонта дорожных ям в Петербурге

Специалисты Петербурга начали тестировать новые японские технологии для ремонта дорог Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали тестировать японские технологии для борьбы с ямами на дорогах. В среду, 17 марта 2021 года, комитет по благоустройству рассказал, что тестирование материалов уже проведено на подъеме Большеохтинского моста.

- Для эксперимента был выбран достаточно экстремальный участок. Это подъем на Большеохтинский мост с интенсивным дорожным движением, с непростым температурным режимом и сильной вибрацией, - рассказали в комитете.

Уже через пять минут после ремонта ямы, вице-консул Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге Эцука Симода встала на поверхность заплаты, демонстрируя, что материал затвердел. Согласно японским технологиям, через полчаса можно открывать по заплатам автомобильное движение.

Дорожные ремонтные работы в Петербурге часто производятся в неблагоприятных погодных условиях: дождь, снег, лужи. Использование обычного горячего асфальта в этот период осложнено либо невозможно. Поэтому основная проблема такого ремонта – невысокая прочность заплатки и необходимость неоднократно обновлять ее до капитального ремонта дорожного полотна.