Школьного психолога из Токсово задержали за развращение детей

Полиция задержала учителя за развращение школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Петербурга разбираются в деле школьного психолога, которого обвинили в приставаниях к мальчикам. 16 марта в полицию обратился отец 13-летнего подростка, который пожаловался на педагога, который якобы трогал его за интимные места.

- Полиция задержала мужчину 1960 года рождения, работающего педагогом-психологом, - сообщает источник "КП-Петербург".

Позднее заявление на преподавателя написал и его бывший ученик, ныне студент одного из петербургских вузов. По его словам, с мая 2010 года по октябрь 2012 года он был вынужден терпеть приставания педагога, но боялся об этом сказать взрослым.

По данным полиции, задержанный - 60-летний житель поселка Токсово. Он не женат, детей нет. Мужчина уже признал инкриминируемые ему действия. С места жительства учителя изъяты компьютер, карты памяти, флешки и прочее. Идет проверка, к делу подключился Следственный комитет.

Дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Педагогу грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.