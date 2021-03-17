Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 17 марта

Более 18,7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный отчитался об обследованиях на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. По данным на утро среды, 17 марта 2021 года, накануне анализы сдали более 18 тысяч человек. Традиционно, в будние дни число тестирований в городе больше, чем в выходные.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18778 человек. Обработано 14507 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Добавим, что за неделю в Петербурге зафиксировали рост числа больных коронавирусом на 243 процента. Количество госпитализаций также выросло: 9 марта в стационары положили только 285 человек, тогда как 16-го числа – 979.

Но все же Смольный говорит о спаде второй волны пандемии. Однако отмечают, что улучшить эпидситуацию может массовая вакцинация.