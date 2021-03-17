Шестилетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна 7-го этажа в Петербурге

Мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик погиб, выпав из окна с высоты седьмого этажа.Трагедия произошла в одиннадцатом часу вечера во вторник, 16 марта 2021 года. В экстренную службу поступило сообщение, что у дома 45/2 по Мебельной улице на асфальте лежит ребенок. Спасатели немедленно выехали на место.

- Выяснилось, что вечером 30-летняя мать малыша вышла в магазин, оставив ребенка дома. Пока женщины не было, мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и начала реанимировать ребенка. Однако он скончался на месте.

Известно, что женщина вместе с двумя детьми три месяца назад приехала в Петербург из Екатеринбурга, где остался их отец. Сейчас следователи проводят проверку.