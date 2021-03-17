Высокотехнологичное оборудование для работы в Арктике создали ученые из Петербурга

Новые разработки из Петербурга будут работать в Арктике. Фото: gov.spb.ru

Резиденты петербургского арктического научного кластера представили новое высокотехнологичное оборудование, предназначенной для работы на Северном полюсе. В число разработок вошли геосенсоры для лоцманской проводки судов, системы навигации и связи с использованием беспилотных аппаратов и многое другое.

- При поддержке Комитета по делам Арктики и Центра кластерного развития Санкт Петербурга состоялась презентация проектов в сфере навигационно-гидрографического обеспечения и связи, которые могут быть востребованы в районах Арктической зоны Российской Федерации со слаборазвитой инфраструктурой, - сообщает пресс-служба Смольного.

На презентацию пришли как чиновники комитета, так представители предприятий-разработчиков из научного кластера и их потенциальные заказчики. В результате встречи было заключено несколько соглашений об испытании образцов в арктических условиях.