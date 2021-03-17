Огромные очереди вновь образовались у пункта выдачи детских путевок в Петербурге

Очередь из сотни человек второй день стоит на Зверинской улице. Фото: Александра СУРИС

Второй день ознаменовался огромными очередями на Зверинской улице, что в Петроградском районе Петербурга. Именно здесь выдают путевки в детские летние лагеря. Но чтобы получить заветное направление, родители вынуждены часами ждать на морозе.

- В 9 утра в очереди было уже 130 человек, - сообщают читатели «Комсомолки», также стоящие за путевками для ребенка.

Напомним, что для льготников путевки в летний лагерь бесплатные, а для детей, которые поедут на отдых в составе организованной группы от спортивного или творческого коллектива, предоставляется скидка в 60%.

Причем оформить документы можно только в одном месте - в Центре оздоровления и отдыха «Молодежный» на Зверинской, 25-27.

В Комитете по образованию Петербурга объяснили, что очереди вызваны большим наплывом посетителей. Сертификаты выдают все работники центра, но оформить более 100 направлений в час они не могут. Ситуацию обещают исправить.