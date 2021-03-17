927 новых случаев коронавируса выявлено в Петербурге за сутки

Число заболевших и выздоровевших за сутки почти сравнялось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 927 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Петербурге за прошедшие сутки. Такие данные приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции ковид-19 в стране.

- Количество заболевших в Санкт-Петербурге с начала пандемии достигло 383 361 человека (+927). Из них выздоровели 332 123 (+997), а скончались 11 773 (+30), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что на утро 17 марта в активной фазе болезни находятся 39 465 человек, а за минувшие сутки обследование на наличие коронавируса прошли 18 778 горожан.

При этом в Смольном отмечают резкий рост числа обращений пациентов в ковидом за медпомощью. По отношению к прошлой неделе, показатель увеличился на 243%. При этом скорость спада второй волны коронавируса замедлилась и специалисты не исключают нового роста заболеваемости в весенний период.