ЗакС принял законопроект о выплатах на детей от 3 до 7 лет в первом чтении

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о детских выплатах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об изменениях в «Социальный кодекс», по которому меняется порядок выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- В Петербурге поддержка семей с детьми - приоритетное направление. Особенно тех семей, которые не в состоянии справиться с экономическими проблемами и выйти на минимальный стандарт уровня жизни, - отмечал ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Теперь помощь малоимущим должна стать более адресной - чем меньше доход семьи, тем больше будет сумма выплаты. С учетом новых реалий, семье может быть назначено пособие в размере 50%, 75% или 100% от детского регионального прожиточного минимума на детей.

При этом, если уровень доходов и после получения пособия не достигнет необходимого, то размер выплаты увеличат.

Всего на «детские» расходы в бюджете Петербурга заложено 20 млрд рублей.