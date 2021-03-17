Более 350 килограммов наркотиков изъяла полиция в Петербурге за 2020 год

В 2020 году полиция Петербурга изъяла 350 кг наркотиков и ликвидировала 24 интернет-магазина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувший 2020 год полиция Санкт-Петербурга изъяла 358 килограммов наркотиков. Об этом в среду, 17 марта 2021 года, рассказал врио начальника главного управления МВД города и Ленинградской области Дмитрий Баранов, подводя итоги работы за год.

- Наркотики уходят в даркнет - это бесконечное распространение. За год мы зафиксировали 7705 наркопреступлений через интернет, - рассказал Баранов.

Он отметил, что за 2020 год полицейские накрыли 39 нарколабораторий. По больше части там производили синтетические вещества. Также задержаны 49 "работников" этих мест.

- Каждая лаборатория - это шлейф смертей, - отметил врио начальника МВД.

Кроме того, за 2020 годы были перекрыты 30 каналов контрабанды наркотиков из-за границы. Прекратили свою криминальную деятельность 24 интернет-магазина осуществлявшие торговлю наркотиками.