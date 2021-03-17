Средняя сумма взятки выросла в три раза в Петербурге в 2020 году

За год средний размер взятки в Петербурге вырос почти в три раза Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувший год в Санкт-Петербурге почти в три раза выросла средняя сумма взяти по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду, 17 марта 2021 года, рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МВД по Северной столице и Ленинградской области Дмитрий Баранов.

- Средний размер взяти в 2020 году составил 287 тысяч рублей, годом ранее предлагали в таких преступлениях только 104 тысячи в среднем, - рассказал Баранов. - Взятка растет. Значит, таким образом стало труднее решать вопросы, это отрадно, - добавил врио начальника МВД.

Так, за минувший год полиция Петербурга раскрыла 488 коррупционных преступлений, из них 254 были связаны со взяткой.

Добавим, что также за минувший год сильно выросло мошенничество. Это связано, в том числе, с пандемией. В основном жертвами стали пенсионеры.