Петербуржцу, устроившего кровавую расправу над братом, предъявили обвинение в покушение на убийство

В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство своего родного старшего брата Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в среду, 17 марта 2021 года, предъявил обвинение 35-летнему мужчине в покушении на убийство родного брата. Кровавая бойня произошла накануне днем в Купчино. Родственники ехали в белой "Киа", в которой и началось нападение.

- Около одного из домов по Бухарестской улице, обвиняемый в ходе возникшей ссоры, с целью убийства, около 10 раз ударил ножом своего 38-летнего родного старшего брата, а также не менее двух раз выстрелил в него из неустановленного оружия, после чего с места происшествия скрылся, - рассказали в следственном комитете.

Пострадавшему мужчине повезло. Очевидцы вызвали бригаду скорой, которая быстро прибыла на место и оказала ему медицинскую помощь.

Вечером подозреваемого задержали. На данный момент решается вопрос об его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.