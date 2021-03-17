Метель накроет Ленинградскую область 20 марта

20 марта Ленобласть накроет метель Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зима никак не отпускает Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В течение недели погода в регионе будет ухудшаться, а на выходных область и вовсе накроет метель. Об это в среду, 17 марта 2021 года, местных жителей предупредило МЧС 47-го региона.

- 20 марта на территории Ленинградской области ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду, метель. На дорогах местами гололедица, - рассказали в ведомстве.

Неблагоприятная погода будет сопутствовать на протяжении всей второй половины недели. В ночь на четверг, 18 марта в Ленинградской области ожидаются сильные заморозки до 3-8 градусов, местами температура опустится до минус 10-13 градусов. Днем потеплеет, но не сильно до минус 4, плюс 1 градуса.

В Петербурге 18 марта тоже будет прохладно. Температура воздуха "зависнет" на нуле, местами пройдет небольшой снег.