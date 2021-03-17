Черная «Тойота» сбила девочку на набережной Фонтанки

Полиция ищет водителя "Тойоты", сбившего школьницу на своей машине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петербурга ищет водителя черной «Тойоты», который утром 17 марта сбил школьницу на набережной Фонтанки, сам отвез ее в больницу, но не стал вызывать ГИБДД. Однако инцидент сняли на видео случайные свидетели и опубликовали запись в соцсетях.

- Черная «Тойота Камри» сбила девочку на перекрестке Измайловского и набережной Фонтанки. Водитель девочку погрузил в салон и увез. Надеемся , что в больницу, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее оказалось, что со школьнице все в порядке. Медики оказали ей помощь и передали родителям, а также сообщили о происшествии стражам порядка.

- По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на «красный» сигнал светофора. Водитель «Тойоты» доставил девочку в медучреждение. Передав ребенка врачам, он уехал, не сообщив о дорожном инциденте в ГИБДД, - сообщает пресс-служба Главка.

Когда шофера иномарки найдут, то привлекут к ответственности за оставление места ДТП.