Убийство мужчины 18-летней давности на железнодорожной станции раскрыли в Ленобласти

Убийство 18-летней давности в Вырице раскрыли следователи Ленобласти / Фото: СЗТУ СК

Следственный комитет раскрыл убийство, произошедшее 18 лет назад в зале ожидания железнодорожной станции в Вырице. В среду, 17 марта 2021 года, стало известно о задержании трех подозреваемых, которые дали признательные показания.

- В декабре 2002 года трое молодых людей распивали алкоголь в зале ожидания железнодорожного вокзала на станции Вырица Гатчинского района Ленинградской области, где также находился незнакомый им мужчина, с которым у них начался конфликт, - рассказали в северо-западном следственном управлении на транспорте следственного комитета.

Парни начали избивать мужчину, в том числе, несколько раз ударили бутылкой по голове. После они сбежали. Пострадавшего нашел очевидец, вызвал скорую, но в больнице мужчина скончался.

Благодаря единственному очевидцу и работе следователей удалось найти подозреваемых. Сейчас расследование продолжается.