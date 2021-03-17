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Происшествия17 марта 2021 15:15

Убийство мужчины 18-летней давности на железнодорожной станции раскрыли в Ленобласти

Трое мужчин забили до смерти человека в зале ожидания в Вырице
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Убийство 18-летней давности в Вырице раскрыли следователи Ленобласти / Фото: СЗТУ СК

Следственный комитет раскрыл убийство, произошедшее 18 лет назад в зале ожидания железнодорожной станции в Вырице. В среду, 17 марта 2021 года, стало известно о задержании трех подозреваемых, которые дали признательные показания.

- В декабре 2002 года трое молодых людей распивали алкоголь в зале ожидания железнодорожного вокзала на станции Вырица Гатчинского района Ленинградской области, где также находился незнакомый им мужчина, с которым у них начался конфликт, - рассказали в северо-западном следственном управлении на транспорте следственного комитета.

Парни начали избивать мужчину, в том числе, несколько раз ударили бутылкой по голове. После они сбежали. Пострадавшего нашел очевидец, вызвал скорую, но в больнице мужчина скончался.

Благодаря единственному очевидцу и работе следователей удалось найти подозреваемых. Сейчас расследование продолжается.

Криминал