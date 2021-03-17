Число угонов машин в Петербурге сократилось почти вдвое

Число угонов в Петербурге упало почти на 50%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество автоугонов в Санкт-Петербурге резко пошло вниз. По итогам 2020 года снижение составило почти 50%. Об этом, на встрече с депутатами ЗакСа, рассказал врио начальника полицейского Главка Дмитрий Баранов.

- Планомерная работа петербургской полиции по борьбе с хищениями автотранспорта, что всегда было проблемной темой для города на Неве, в 2020 году дала ощутимые результаты. Почти на 50% удалось сократить количество краж автомобилей, - заявил руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом в городе выросла раскрываемость преступлений, связанных с хищениями автотранспорта. В 2020 году она составила 12,4% против 3-4%, как бывало прошлые годы.

За прошедший год оперативниками уголовного розыска ликвидировано восемь организованных групп профессиональных угонщиков. А в начале нынешнего года был пресечен канал переправки похищенных авто за рубеж.