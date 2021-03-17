Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Санкт‑Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга внес некоторые изменения в сферы деятельности двух вице-губернаторов города. В новые полномочия чиновники вступят с четверга, 18 марта 2021 года.

- Вице-губернатор Эдуард Батанов будет координировать и контролировать деятельность комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, комитета финансов, комитета по государственному заказу города, - сообщили в Смольном.

Также полномочия изменились у вице-губернатора Максима Соколова. Теперь его сфера отвественности: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, комитет по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, комитет по транспорту и комитет по развитию туризма.

Напомним, в середине февраля пост вице-губернатора покинул Евгений Елин, который отвечал за три важных блока: экономический, промышленный и имущественный. В его обязанности входил и контроль за государственными заказами.