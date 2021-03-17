«Зенит» сегодня сыграет с ЦСКА в Москве

17 марта "Зенит" сыграет с ЦСКА в 23-м туре РПЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футбольное пиршество ожидает всех болельщиков вечером 17 марта. Ровно в 20:00 на поле столичного стадиона «ВЭБ Арена» выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Это будет центральная встреча 23-го тура Российской Премьер-лиги и игра, как говорится, за шесть очков.

- «Зенит» сыграет в белой форме, хозяева сыграют в красно-синем.В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ» с комментариями Романа Трушечкина и Михаила Моссаковского, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

К сегодняшнему матчу команды подошли в разном настроении. «Зенит» в прошлом туре разгромил грозненский «Ахмат» 4:0, а армейцы умудрились проиграть тульскому «Арсеналу» 1:2. Фанаты армейцев после этого потребовали немедленной отставки главного тренера Виктора Гончаренко.

Так что ЦСКА будет биться до последнего. Тем более, что победа позволит им вплотную приблизиться к «Зениту». Сейчас в активе московского клуба 40 очков и третье место. «Зенит» с 45 баллами идет первым.

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