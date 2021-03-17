Сакура редкого цвета расцвела в петербургском Ботаническом саду

В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура необычного цвета / Фото: Игорь Сорокин

В Санкт-Петербург пришла весна. Как минимум, она наступила в Ботаническом саду города, где в среду, 17 марта 2021 года, распустилась сакура необычного свекольного оттенка. Об этом пишут "Невские новости".

- Посетители могут увидеть цветущее дерево на субтропическом маршруте. Примечательно, что именно с такой сакуры началась вся история профессиональной японской ботаники. Первым человеком, который в XIX веке научно описал основные виды японской флоры, стал ботаник Карл Максимович — выдающийся русский ботаник и академик Санкт-Петербургской академии наук, - пишет издание.

Первая сакура, бледно-розового оттенка, зацвела в оранжерее города еще в середине февраля. Полюбоваться красотой весенних деревьев горожане смогут до мая. Каждая сакура уникальна формой бутонов, а также цветом.