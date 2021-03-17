Пряжа, древесина, отходы животноводства: «Водоканал» напомнил, что нельзя сбрасывать в канализацию

Нерастворимый мусор забивает канализацию и может привести к потопу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городская канализация - нежная вещь. Ее легко вывести из строя, закидав различным мусором, который не растворяется в воде. Кроме уже привычных тряпок, гигиенических прокладок и скоплений жира - пресловутых «жирбергов», в сточные трубы попадают листья, пряжа и даже отходы деревообрабатывающих предприятий.

- Запрещен сброс осадков локальных очистных сооружений, отходов со скотобоен, звероводческих и птицеводческих ферм, с предприятий переработки мяса, рыбы. А также листвы, травы, древесных отходов и так далее, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Большой «взнос» в загрязнение канализации делают крупные магазины, в основном продовольственные супермаркеты. Сотрудники «Водоканала» регулярно проводят профилактическую работу с предприятиями Петербурга, но закупорки сточных труб все же происходят регулярно.

Коммунальщики убедительно просят горожан спускать в унитаз только водорастворимую бумагу и следовать всем правилам.