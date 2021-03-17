Гидросистему дворцово-паркового ансамбля Царского Села обещают восстановить

Гидросистему Царского Села обещают восстановить. Фото: gov.spb.ru

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга взял на контроль проблему с гидросистемой музея-заповедника «Царское Село». Из-за уменьшения притока воды, пруды и каналы дворцово-паркового ансамбля обмелели и грозят пересохнуть совсем.

- Комитетом по природопользованию и Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов по результатам ряда совещаний с представителями ГМЗ «Царское Село» и специалистами заинтересованных организаций была сформирована Дорожная карта по восстановлению гидросистемы музея-заповедника «Царское Село», - сообщает пресс-служба Смольного.

Первым делом пройдет полное обследование гидросистемы и аудит ее состояния. После чего будет определен объем необходимого притока воды. Со дна водоемов вычистят многолетние отложения.

Напомним, что исторически питание гидросистемы Царского Села шло из Таицких ключей по Таицкому водоводу, построенному в 1772-1787 годах. Однако с 1905 года система прекратила работу.