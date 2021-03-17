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Общество17 марта 2021 17:26

«Ленсвет» заплатил два миллиона рублей за гибель девушки от удара током

Трагедия произошла в январе 2020 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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За гибель дочери матери выплатили два миллиона рублей.

Фото: СОЦСЕТИ

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил рассмотрение гражданского иска к предприятию «Ленсвет», который подавала мать 25-летней девушки, погибшей в январе 2020 года от удара током. К трагедии привел обрыв высоковольтного провода, который не успели вовремя обезопасить.

- Истица требовала взыскать с СПБ ГБУ «Ленсвет» компенсацию морального вреда в 15 000 000 руб. На сегодняшнее заседание она не явилась, представила заявление об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу в связи с добровольным возмещением ответчиком причиненного вреда, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Впрочем, сумма выплаченного оказалась в несколько раз ниже и составила два миллиона рублей, что является практически стандартом в подобных делах.

Напомним, что трагедия произошла ранним утром 21 января 2020 года на проспекте Обуховской обороны. Погибшая пошла гулять с собакой, когда произошел обрыв провода. Девушка погибла мгновенно.

Известно, что ей было 25 лет, в Петербург она переехала из Липецка и работала репетитором по английскому языку.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о б оказании услуг, не отвечающим стандартам безопасности. Его расследование продолжается.