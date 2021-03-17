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Общество17 марта 2021 17:51

Художник Нельсон пригрозил уехать из Петербурга, если рисунки в его дворе еще раз закрасят

Его новым местом жительства может стать Крым
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)

Нельсон Искандарян готов сменить Петербург на Крым, если его творчество опять уничтожат.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Художник Нельсон Искандарян, прославившийся созданием двора имени себя на Петроградской стороне, может уехать из Петербурга. На это тонкую творческую натуру толкнули коммунальщики. Они, хоть и не по своей воле, повадились закрашивать рисунки, благодаря которым дворик и превратился в достопримечательность района.

- Коммунальщики меня вообще не трогают, их просто достает пара-тройка соседей. Им это (творчество - прим.ред.) не нравится, и я их понимаю: когда граффити было много, во дворик приходило большое количество людей, в том числе и ночью, - рассказал Искандарян газете «Петербургский дневник» и пригрозил уехать в Крым.

Напомним, что после многочисленных жалоб жителей, коммунальные службы сначала вывезли из двора скульптуры из старых «Жигулей», а летом 2020 года и закрасили стены, на которых художник несколько лет рисовал свои граффити.

Но затишье длилось недолго и в начале 2021 года дворик на Полозова, 6 вновь начал расцветать красками. Пока рисунки никто не закрашивает.

Главная тема обновленного дворика - кошки.

Фото: Олег ЗОЛОТО