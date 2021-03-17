Художник Нельсон пригрозил уехать из Петербурга, если рисунки в его дворе еще раз закрасят

Нельсон Искандарян готов сменить Петербург на Крым, если его творчество опять уничтожат. Фото: Олег ЗОЛОТО

Художник Нельсон Искандарян, прославившийся созданием двора имени себя на Петроградской стороне, может уехать из Петербурга. На это тонкую творческую натуру толкнули коммунальщики. Они, хоть и не по своей воле, повадились закрашивать рисунки, благодаря которым дворик и превратился в достопримечательность района.

- Коммунальщики меня вообще не трогают, их просто достает пара-тройка соседей. Им это (творчество - прим.ред.) не нравится, и я их понимаю: когда граффити было много, во дворик приходило большое количество людей, в том числе и ночью, - рассказал Искандарян газете «Петербургский дневник» и пригрозил уехать в Крым.

Напомним, что после многочисленных жалоб жителей, коммунальные службы сначала вывезли из двора скульптуры из старых «Жигулей», а летом 2020 года и закрасили стены, на которых художник несколько лет рисовал свои граффити.

Но затишье длилось недолго и в начале 2021 года дворик на Полозова, 6 вновь начал расцветать красками. Пока рисунки никто не закрашивает.