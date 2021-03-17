ГИБДД проведет рейды по пьяным водителям в Петербурге и Ленобласти

ГИБДД будет две ночи ловить пьяных водителей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Второй раз за месяц ГИБДД выйдет в рейды по выявлению пьяных водителей. Ловить нарушителей с особым пристрастием будут в течение двух ночей. Сначала в Петербурге, а потом в Ленобласти.

- Госавтоинспекция проведет несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в ночь с 19 на 20 марта 2021 года на территории Санкт-Петербурга, с 20 на 21 марта 2021 года - Ленинградской области, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Отметим, что такие же рейды прошли в преддверии 8 марта и после него. Было проверено около двух тысяч водителей, 264 из которых ехали за рулем в подпитии.

В ГИБДД напоминают автомобилистам, что езда в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического, как и отказ от освидетельствования, приводят к штрафу в 30 тысяч рублей плюс лишению прав на срок от полутора до двух лет.