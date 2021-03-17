Проезд по Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожье закроют на время ремонта

Проезд по плотине Верхне-Свирской ГЭС закроется на время ремонта. Фото: lenobl.ru

Неизбежные изменения привычного уклада ждут жителей Подпорожского района Ленобласти. В 2021 году на ремонт уходит Верхне-Свирская Гидроэлектростанция. Одновременно закрывается и проезд по плотине ГЭС, соединяющей два берега Свири. Добраться из Подпорожья в поселок Важины можно будет только в многокилометровый объезд или на пароме.

- На время ремонта плотины ГЭС в Подпорожье сообщение между правым и левым берегами Свири будет организовано посредством паромной переправы. Сейчас рассматривается две площадки: в деревне Валдома и в Важинах. Точное место будет определено после промера глубин, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

По заверению чиновников, плотина не закроется на ремонт до открытия паромной переправы. Точных сроков пока никто не называет, но это точно произойдет в 2021 году. Пешеходный проход по ГЭС останется. А для удобства жителей к паромной переправе организуют автобусные маршруты.

Также увеличится число электричек до станций Свирь и Подпорожье.

Ну а к весне 2023 года берега реки Свирь должен связать новый мост. Сейчас строители забивают сваи.