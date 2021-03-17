Суд Петербурга продлил до сентября арест протестующего, толкнувшего двух силовиков

В Санкт-Петербурге продлили почти на 5 месяцев арест участника незаконной акции протеста, напавшего на силовиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продлили арест протестующего, который неоднократно толкнул двух силовиков на незаконной акции, прошедшей 23 января 2021 года в центре города. Напомним, этот мужчина стал «первопроходцем» уголовных дел, возбужденных по тем или иным причинам в Северной столице после трех дней несогласованных митингов.

Протестующего по фамилии Ломов обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, он не менее трех раз толкнул сотрудника ОМОН, а затем дважды полицейского. Вреда здоровью он не причинил, но дискредитировал статус силовиков.

- Вину Ломов признал частично. Сегодня ему продлили меру пресечения в виде заключения в СИЗО по 11 сентября 2021 года. Судебное заседание по существу назначено на 23 марта 2021 года в 15:00. Дело поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что протестующему грозит до 5 лет лишения свободы.