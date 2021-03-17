ЗакС принял в первом чтении законопроект о зимних террасах при общепите в Санкт-Петербурге

Зимние террасы могут появиться в Санкт-Петербурге при одобрении соответствующего законопроекта. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который позволяет городским ресторанам выставлять на улице террасы в любое время года, даже в зимний период. Естественно, сооружения должны быть утепленными в холода, чтобы посетитель не чувствовал дискомфорт. Идея пришла к депутатам во время пандемии коронавируса.

Цель на бумаге благая – помочь владельцам общепита дополнительным заработком. Однако у многих депутатов появилось опасение, что рестораторы могут загромоздить террасами исторический центр Северной столицы, что его будет не узнать, и он станет некомфортным для пешеходов. Но есть и плюсы.

- Это нарастит количество посадочных мест, создаст рабочие места и увеличит поступления в городскую казну. Эксперимент можно продлить до 31 декабря 2023 года, поскольку более короткий срок не будет интересен владельцам общепита из-за затрат на обустройство веранд, - высказал мнение парламентарий Денис Четырбок.