Число госпитализаций выросло на 45% за неделю в Санкт-Петербурге

Количество госпитализаций резко выросло за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество госпитализаций больных коронавирусом и пневмонией увеличилось на 45% по сравнению с прошлой средой в Санкт-Петербурге. 10 марта в стационары отправили 231 человека, а сегодня, 17-го числа, уже 337. На ИВЛ в больницах находится 202 тяжелобольных пациента. В стационарах свободных коек пока достаточно – 1530, что составляет 24,5% от всех мест.

- По сравнению с прошлой средой отмечается значительное снижение регистрации новых случаев COVID-19 – на 37,49%. Вместе с тем наблюдается рост суточной госпитализации взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Показатели эпидситуации разноплановые и демонстрируют нестабильное стихание второй волны пандемии – сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом в городе.

Жителей Северной столицы в очередной раз просят активнее вакцинироваться. Всего в городе привились 315 тысяч человек. Однако в некоторых пунктах «Спутник V» уже закончился, Комздрав ждет новую поставку от Минздрава к концу недели.