«Остров фортов» в Кронштадте могут достроить в 2025 году

В Смольном обсудили развитие проекта "Остров фортов" в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» планируют достроить в течение следующих трех-четырех лет. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Санкт-Петербурга с руководителем проекта Ксенией Шойгу. Напомним, минувшим летом в городе уже открыли маленькую частичку кластера – музейно-исторический парк.

- Кронштадт получит новые музейные комплексы, гостиницы, экспозиции и общественные пространства с точками питания и детскими площадками. Планируется сохранить исторический облик всех трех фортов, сложившийся в первой трети XX века. Общая площадь строительства составит 347 тысяч «квадратов», - передает пресс-служба Смольного.

Помимо этого стороны обсудили создание музея военно-морской славы. Ксения Шойгу поделилась, что его главной экспозицией будет первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».