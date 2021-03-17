СК обеспокоился участившимися случаями выпадения маленьких детей из окон в Петербурге

Петербургский СК просит родителей не оставлять детей без присмотра у открытого окна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет обеспокоился тем, что в Санкт-Петербурге участились случаи выпадения маленьких детей из окон квартир. Только за последние 7 дней в Выборгском и Приморском районе произошло две такие трагедии. Тогда погибли 3-летний и 5-летний мальчики. Родители оставили сыновей на время без присмотра. Оба мальчика облокотились на москитную сетку, которая в результате не выдерживала вес малышей.

- В связи с приходом в город теплой погоды не оставляете детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками. Данные устройства не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений, они не выдерживают вес малышей и не являются для них препятствием, - предупреждают родителей в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Что касается произошедших в марте трагедий, то Следком продолжает доследственные проверки. Только по их результатам будет понятно, принимать ли процессуальные решения.