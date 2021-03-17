Суд Петербурга отказал в восстановлении на работе уволенному во время пандемии врачу

Петербургский медик, уволенный за прогул, подала в суд и попыталась на лжи вернуть себя на работу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Колпинский районный суд Петербурга отказал в восстановлении на работе врачу, уволенному из детской горбольницы №22 в ноябре 2020 года. Медик сетовала, что она задержалась в отпуске в Турции не специально, а из-за отмененного самолета по причине ухудшения эпидситуации в стране. Далее, как говорит женщина, она попыталась взять отпуск уже за свой счет. Только спустя 10 дней медик вернулась в Северную столицу и попросила еще два дня на сдачу теста на коронавирус. Но ей вместо этого вручили сюрприз в виде приказа об увольнении.

Негодующая женщина подала в суд на медучреждение с требованием вернуть ее на работу и выплатить зарплату за время прогула с 50 тысячами рублей морального вреда. Но выяснилось, что она лгала с самого начала.

- Истец сфальсифицировал некоторые доказательства, например, справку об отмене рейса, которого вообще не было. По факту подделки документов проводится доследственная проверка. Кроме того врач не приобрела заранее, перед отпуском, обратных билетов на самолет, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.