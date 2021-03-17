Петербургского 9-классника подозревают в краже драгоценностей на 650 тысяч рублей

Девятиклассника из Петербурга подозревают в краже десятка ювелирных украшений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали девятиклассника школы №582 по подозрению в краже ювелирных украшений на сумму в 650 тысяч рублей. О пропаже драгоценностей полицейским сообщила 46-летняя хозяйка четырехкомнатной квартиры в одном из домов на Богатырском проспекте. При этом женщина не понимает, как воришка попал в ее апартаменты.

- Женщина сообщила, что у нее похитили золотой перстень с розовым камнем, золотое кольцо в виде змейки с зеленым камнем, золотое кольцо с розовым камнем, 2 золотых обручальных кольца, кольцо в бриллиантами в виде восьмерки, 2 золотых кольца с фианитами, золотое кольцо с кристаллом «Сваровски», золотое кольцо с бриллиантом, серьги с бриллиантами, 2 пары золотых сережек в виде восьмерки, золотую цепь, а также колья из желтого золота с серьгами. В общем, список обширный, как вы поняли, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По подозрению в преступлении задержали 16-летнего парня. Сейчас он уже у родителей, но полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Юноша признался, что сдал драгоценности в скупку возле станции метро «Выборгская».