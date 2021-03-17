Вендел стал лучшим игроком матча ЦСКА - «Зенит» благодаря двум забитым мячам

Вендел взял приз лучшего игрока в победном матче "Зенита" с ЦСКА. Фото: ФК "Зенит"

Бразилец Вендел стал лучшим игроком матча ЦСКА - «Зенит», который закончился победой петербуржцев со счетом 2:3. Напомним, в игре повели армейцы благодаря голу Рондона. Затем отличился Дзюба, который мог далее забить и пенальти, но его потащил Акинфеев. Следом настала 30-минутка Вендела, который мастерски реализовал два момента. Да и к тому же у ЦСКА удалился Ахметов, поэтому сине-бело-голубым стало легче комбинировать.

- Плюс три очка! Продолжаем дальше! – коротко отреагировал на награду Вендел в своем Instagram.

Любопытно, что для бразильца это вообще первые два гола за «Зенит». Поэтому его особенно тепло поздравляли партнеры по команде и тренерский штаб.

Добавим, что «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице, «Спартака», на 7 очков. Однако у москвичей еще есть одна игра в запасе.