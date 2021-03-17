Выставка Кайтагской вышивки XVIII века открылась в Санкт-Петербурге

На фотографии вышивка, датированная 18-м веком из села Кубачи Дагестанской области. Фото: пресс-служба РЭМ

В Российском этнографическом музее, располагающемся в Санкт-Петербурге, открылась выставка кайтагской вышивки, датированной 18-м веком. В ней собрано больше 70 предметов, что делает ее самой крупной экспозицией в стране, связанной с одноименным районом Дагестана. В музее отмечают непохожие ни на что орнаментальные композиции вышивок.

На фотографии вышивка времен 18-19 вв. из села Уркарах Дагестанской области. Фото: пресс-служба РЭМ

- Полотна вызывают ассоциации с работами художников авангардных течений живописи 20-го века, приверженников абстракционизма, орфизма, примитивизма и др. В 1990-е годы кайтагская вышивка явилась сенсационным открытием для Западной Европы, позволившим искусствоведам и кураторам галерей сопоставить ее с творчеством Анри Матисса, Пауля Клее, Жоана Миро и других мастеров, - рассказывают в пресс-службе РЭМ.

По словам организаторов выставки, авторы экспозиции видят кайтагские вышивки как современные произведения, которые ставят под сомнение обоснованность жесткого разграничения искусства на высокое и народное.