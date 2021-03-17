Семак заступился за Дзюбу, который не забил пенальти в матче с ЦСКА

Сергей Семак заступился за Артема Дзюбу, не забившего пенальти в матче с ЦСКА. Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак защитил Артема Дзюбу от нападок журналистов после того, как тот не забил второй подряд пенальти в чемпионате России. Напомним, удар форварда в игре с ЦСКА мастерски отбил Игорь Акинфеев. Однако гостевой выезд в Москву все равно закончился победой петербургского клуба со счетом 3:2. Главный тренер команды считает, что у Дзюбы есть право ошибиться.

- У нас нет такого, что если один пенальти не забил, то сразу же уступаешь другому. Такое бывает, до этого Артем забил восемь пенальти подряд, если я не ошибаюсь. Эти восемь пенальти дают ему право ошибиться, ничего страшного не случилось, - подчеркнул Семак на послематчевой пресс-конференции.

Как отметил наставник «Зенита», игра получилась нервной, но его команда заслуженно победила, доменировав на поле на протяжении всей встречи. Однако Семак все же пожурил футболистов – за привезенный в ворота Лунева пенальти в самом конце встречи.