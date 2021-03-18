Смольный рассказал о ходе выселения пенсионеров из пансионатов «Опека»

Смольный прокомментировал ход переселения постояльцев домов престарелых "Опека". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном рассказали, как обстоят дела с выселением пенсионеров из крупной петербургской сети пансионатов «Опека». Напомним, учреждение из-за финансовых трудностей сокращает число мест для постояльцев. В комитете по соцполитике организовали консультации с родственниками бабушек и дедушек, чтобы найти им новое место пребывания. Заявку на переселение уже подал 231 человек.

- В данный момент 21 пенсионер успешно переехал в новый стационар и находится на карантинном отделении. 80 другим заявителям выдали приглашения в конкретные учреждения, а еще 125 пожилым людям пока выбирают места по размещению из представленных вариантов. Родственники рассматривают и частные соцучреждения, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Кроме этого сотрудники «Опеки» ухаживали за 318 пожилыми петербуржцами на дому. Теперь им тоже нужно сменить поставщика социальных услуг. В Смольном уже занимаются решением проблемы, помощь готовы оказать шесть частных организаций.