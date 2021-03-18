Санкт-Петербург остался без электронного голосования на выборах в 2021 году

В Петербурге не будет онлайн-голосования на выборах в 2021 году. Фото: Мария АНАНОВА

В 2021 году Санкт-Петербург останется без онлайн-голосования на грядущих выборах в Госдуму, а также региональных и муниципальных. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что город попросту не готов технологически к такому новшеству. При этом Северная столица сама отозвала заявку из ЦИК.

- Погорячились в Петербурге. Оказалось, что у них, в отличие от подавляющего большинства регионов, даже нет «Мобильного избирателя» (этот механизм позволяет голосовать без привязки к участку по месту жительства – Прим.ред.). Так что придется еще поработать хорошо в Санкт-Петербурге, - цитируют главу ЦИК Эллу Памфилову в «Мойке78».

Добавим, что электронное голосование будут тестировать почти в десятке регионах России, не считая Москвы. Это Курская, Нижегородская, Ярославская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области, а также Севастополь и Республики Бурятия, Северная Осетия – Алания.