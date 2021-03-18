Погода в Санкт-Петербурге: 18 марта 2021 года похолодает и пойдет снег

"КП" рассказывает про погоду в Санкт-Петербурге на 18 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на четверг, 18 марта 2021 года. Весна все еще борется с зимой за первенство. Несколько дней оттепели в Северной столице опять сменяются похолоданием. Правда, крепких морозов можно точно не ждать – в худшем случае падение температуры до минус 10 градусов ближе к выходным. А пока, в четверг, столбик термометра будет скакать около нуля.

- 18 марта 2021 года ожидается небольшой снег, ночью он пройдет местами. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, днем от +1 до -1. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что «КП-Петербург» поговорила с главным синоптиком города Александром Колесовым и выяснила, что по-настоящему весенняя погода установится в Северной столице в самом конце марта.